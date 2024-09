MotoGP Misano, Bagnaia: "Volevo vincere ad ogni costo". Martin spiega la sconfitta

Francesco Bagnaia dopo la vittoria della Sprint al GP dell'Emilia Romagna ammette una condotta di gara pugnace nei confronti del rivale diretto Jorge Martin, che spiega come ha perso la lucidità per rimontare

Nonostante un’altra partenza non eccelsa, Francesco Bagnaia torna a vincere una Sprint Race arrivando in questa stagione di MotoGP a quota quattro gare veloci vinte. E battendo a Misano il rivale Jorge Martin, che ora dista soli 4 punti in classifica, per ora comandata dallo spagnolo.

Sprint Race GP Emilia Romagna, Martin sbaglia e Bagnaia ne approfitta

Il fine settimana del GP dell’Emilia Romagna riporta i piloti sulla pista Marco Simoncelli, dove la scorsa volta Pecco aveva chiuso secondo nella Sprint dietro all’arcirivale Martin. In quel caso il campione di Ducati aveva preferito non forzare troppo per non rischiare la gomma anteriore restando in prossimità del rivale. Oggi invece Bagnaia ha optato per gettare il cuore oltre l’ostacolo facendo sentire il proprio fiato sul collo sul futuro pilota Aprilia. E la cosa ha pagato i suoi dividendi, perché lo spagnolo nel frattempo ha compiuto una sbavatura all’ottavo giro, finendo largo in curva-13. Lì Pecco ne ha approfittato, andando a prendersi la testa della corsa e la vittoria.

Tutto questo perché il prode Bagnaia non poteva certo concludere questo sabato con un’altra piazza d’onore nella Sprint (che avrebbe seguito anche il secondo posto nella gara lunga di Misano della scorsa volta). A Sky Sport il pilota torinese ha parlato di una gara “incredibile” vista la griglia di partenza: “Ho cercato subito di recuperare e di mettermi il più possibile vicino a Martin nel settore 3, perché sapevo che in curva-14 avrei potuto avere una possibilità. Mi sono quindi avvicinato parecchio a lui che mi ha sentito, ha frenato forte arrivando un po’ largo”, ha spiegato Bagnaia in merito al momento di svolta della Sprint.

“Ne ho approfittato subito – ha aggiunto – e non appena l’ho superato ho migliorato i primi tre settori, cercando di gestire perché ero al limite”. Dopo “i jolly” presi oggi, domani “sarà fondamentale essere precisi”, ha quindi commentato Pecco. “Ho rischiato di stendermi in curva-5 perché stanotte hanno riverniciato le linee: siamo stati davvero al limite, e domani il ritmo sarà qualcosa di incredibile”.

Bagnaia: “Non potevo accettare un altro secondo posto”

Dopo aver ammesso di apprezzare la gomma media vista la stabilità che gli offre la moto, Bagnaia ha così concluso: “Non potevo accettare un altro secondo posto, avevo come obiettivo la vittoria in qualsiasi modo e dovevo mettere tutta la pressione possibile a Jorge. Ma bisogna migliorare la partenza perché non ci possiamo permettere di perdere posizioni. Domani ci sarà bisogno di un altro progresso, ma sarà tosta in termini di ritmo e passo”.

Martin spiega dove ha perso la concentrazione (e la Sprint)

Nonostante l’ottima partenza, Martin non ha portato a casa la vittoria come abbiamo visto. E secondo il pilota di Pramac un episodio è stato cruciale per allontanarlo dal successo: “Stavo andando forte, ma poi ho perso la concentrazione quando mi è arrivata la segnalazione dei track limits”, ha spiegato lo spagnolo a Sky Sport, in merito all’infrazione commessa durante la Sprint. “Pecco ne ha approfittato passandomi. Certo, sono riuscito a stare al suo passo a differenza di altre volte in cui è andato in fuga, ma non sono riuscito a prendere di nuovo la testa. Questo secondo posto è un po’ amaro, ma oggi Pecco è stato un po’ più forte di me”.

Secondo Martin domani sarà un GP “molto veloce”, con il passo suo e del rivale numero uno “molto simili”. “I dettagli faranno la differenza, con le gomme media sono a mio agio. Sia io che lui abbiamo le stesse possibilità di vincere”, ha concluso il pilota.