MotoGp, paura Morbidelli: brutto incidente a Portimao e prima Mondiale a rischio. Marquez lo soccorre in pista

Il pilota italo-brasiliano della Ducati Pramac è stato protagonista di una brutta caduta durante i test della Superbike. Grande paura in pista prima del trasporto al centro medico

30-01-2024 20:41

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Brutto incidente per Franco Morbidelli durante i test di Portimao. Prima di essere trasportato al centro medico del circuito per accertamenti, il pilota della Ducati Pramac ha visto tra i primi soccorritori in pista anche Marc Marquez.

Brutto incidente per Morbidelli nei test di Portimao

Attimi di paura e tensione quelli che hanno caratterizzato la giornata odierna dei test della Superbike in corso sul circuito di Portimao e che vedono scendere in pista anche i piloti della VR46 Academy (Valentino Rossi incluso) e tutti i ducatisi. Franco Morbidelli è, infatti, rimasto vittima di un brutto incidente.

Tensione e bandiera rossa in pista

La rovinosa caduta si è verificata nel primo pomeriggio alla Curva 9, quella successiva lo scollino e ha visto il pilota della Pramac, ma in sella a una Panigale V4 Stradale, rimanere a terra per qualche secondo prima di essere soccorso e trasportato al centro medico del circuito portoghese.

Marquez in pista per soccorrere Morbidelli

Attimi di paura che hanno visto scattare immediatamente la bandiera rossa. Marc Marquez e il fratello, Alex, anche loro alla guida di Ducati Panigale da strada, sono stati tra i primi a scendere in pista per correre in aiuto e sincerarsi delle condizioni dell’italo-brasiliano.

Esclusi danni seri per Morbidelli

Secondo le prime informazioni riferite dal Team Pramac, Morbidelli non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze, escludendo danni seri. Un primo importante sospiro di sollievo, lascia trapelare cauto ottimismo in vista del via alla nuova stagione nel fine settimana del prossimo 8-10 marzo sul circuito di Lusail, in Qatar, anche se i primi fondamentali test stagionali di febbraio a Sepang e proprio in Qatar restano a forte rischio.