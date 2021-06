MotoGp, Morbidelli sorride in vista del weekend

Morbidelli ha ottenuto il secondo tempo sia nelle FP1 che nelle FP2 a Barcellona e non può che guardare con fiducia il resto del weekend: “Ottimo inizio, siamo stati veloci sia al mattino sia al pomeriggio – commenta il pilota italo-brasiliano – abbiamo avuto la possibilità di provare diverse combinazioni, anche usando la gomma dura, e la moto è rimasta comunque performante. Per la gara? Preferirei la morbida ma valuteremo con il team la mescola giusta”.

Ci sono stati dei netti miglioramenti nel giro di pochi giorni: “La moto va molto meglio rispetto al Mugello – commenta Morbidelli –. Da cosa dipende? Non saprei dire anche perché non abbiamo fatto modifiche al settaggio. Curva 10? Mi piace la modifica, rende quel tratto più veloce. Questa pista ha poco grip, speriamo possa essere un vantaggio come lo è stato lo scorso anno in piste come Brno, Aragon e Valencia, ma restiamo concentrati, siamo solo al venerdì”.

OMNISPORT | 04-06-2021 19:38