MotoGp, Morbidelli: "Un disastro in partenza"

06-03-2022 21:05

Franco Morbidelli, undicesimo in Qatar, ha commentato deluso la sua prima gara della stagione: “È stata una gara difficile. Abbiamo faticato questo fine settimana in termini di aderenza con la gomma posteriore. Questo ci ha impedito di avere una bella performance. Parlando della mia gara, ho avuto una partenza davvero disastrosa. Non sono stato abbastanza furbo nel compiere le manovre giuste nei primi giri, e ho perso molto tempo”.

“Quando ho preso il mio ritmo, non sono andato così male. Ero vicino al mio massimo potenziale, mi sentivo bene sulla moto. Il problema è che il nostro massimo non era abbastanza per essere al top in questo fine settimana. Ma è solo il primo Gran Premio di una lunga stagione”.

OMNISPORT