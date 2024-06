MotoGP, Mugello: doppietta Ducati con Bagnaia e Bastianini, come cambia la classifica piloti

Pecco Bagnaia si avvicina sempre di più a Jorge Martin nella classifica della MotoGP 2024, grazie al successo al Mugello davanti al compagno di squadra Enea Bastianini. La classifica aggiornata

Non poteva andare meglio al Mugello per il GP d’Italia: le Ducati ufficiali hanno ripagato il pubblico di casa con un grande spettacolo, pur in una gara per buona parte cristallizzata, e soprattutto con il duo Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini posizionatisi rispettivamente al primo e al secondo posto al traguardo.

GP Mugello, partenza perfetta per Bagnaia, duello tra Marquez e Bastianini per il podio

Le Desmosedici eccezionalmente d’azzurro cromate per la Festa della Repubblica hanno mandato in estasi i tifosi del Mugello, già a cominciare dalla partenza con Pecco capace di rimontare le posizioni dalla quinta in cui era finito per una penalità, portandosi nel giro delle prime due curve in testa. Alle calcagna la nemesi (e potenziale prossimo compagno di squadra) Jorge Martin, con i due che hanno cristallizzato la gara sino ai giri finali. Dietro la battaglia per il podio accesasi in particolare tra Bastianini e Marquez, con il pilota Gresini che riesce a scalzare il rivale nel diciottesimo giro.

Ma non passa molto prima che ducatista ufficiale compia un gran sorpasso ai danni dell’otto volte campione del mondo, e non solo: Bastianini, forse spinto anche dalla volontà di far capire di meritare il sedile ufficiale di Ducati, spinge i motori a tutta forza contro colui che potrebbe scalzarlo in squadra nel 2025, ovvero Martin, superandolo negli istanti finali del giro conclusivo.

Bastianini sempre più vicino a Martin in classifica

Morale: il climax ascendente di Bagnaia e Bastianini continua ad avere ripercussioni sulla classifica. Pecco, giunto alla 22esima vittoria in MotoGP, trova il quarto successo in questo avvio di stagione nelle gare lunghe dopo il Qatar e gli appuntamenti nella penisola iberica di Jerez e Barcellona, e non dimentichiamo il trionfo per niente scontato nella Sprint del Mugello.

Ergo, Bagnaia è secondo nella classifica del mondiale a -18 da Martin, staccando di 17 lunghezze Marc Marquez e di 39 Bastianini, quarto. Di seguito la classifica Piloti aggiornata.

MotoGP 2024, classifica aggiornata dopo il GP del Mugello

1. Jorge Martin (Ducati) 171

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 153

3. Marc Marquez (Ducati) 136

4. Enea Bastianini (Ducati) 114

5. Pedro Acosta (KTM) 101

6. Maverick Vinales (Aprilia) 100

7. Brad Binder (KTM) 85

8. Aleix Espargarò (Aprilia) 82

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 74

10. Alex Marquez (Aprilia) 51

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 45

12. Raul Fernandez (Aprilia) 32

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 32

14. Franco Morbidelli (Ducati) 31

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 31

16. Jack Miller (KTM) 27

17. Augusto Fernandez (KTM) 13

18. Joan Mir (KTM) 13

19. Johann Zarco (Honda) 9

20. Alex Rins (Yamaha) 8

21. Takaaki Nakagami (Honda) 8

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7

23. Pol Espargarò (KTM) 0

24. Luca Marini (Honda) 0

25. Stefan Bradl (Honda) 0

26. Lorenzo Savadori (Aprilia) 0