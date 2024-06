MotoGp Mugello: Martin pole da paura, Bagnaia alle costole. Pecco sconta penalità in gara, Acosta rinnova con Ktm

Jorge Martin conquista la pole position del Gran Premio d'Italia al Mugello con tanto di record della pista, davanti a Bagnaia, Vinales e Marc Marquez. Pecco partirà 2° nella Sprint di oggi ma 5° nella gara di domenica

Solo 43 millesimi. Questo è il distacco che ha diviso la pole position di Jorge Martin dal secondo tempo di Francesco Bagnaia in una quanto mai tirata qualifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello. Martinator si è preso la partenza al palo al Mugello sia nella Sprint Race del primo pomeriggio che nella gara di domani. Pecco però non è stato da meno centrando comunque la prima fila anche se sul due volte campione del mondo pende comunque una penalizzazione di tre posti in griglia per l’impeding, abbastanza discusso e discutibile, di ieri nei confronti di Alex Marquez.

Alle spalle dei primi due della classifica Mondiale, entrambi su Ducati, la prima fila è completata dall’Aprilia di Maverick Vinales mentre il terzo incomodo Marc Marquez caduto in curva 11 a pochi minuti dalla conclusione del Q2 si deve accontentare del quarto tempo. Ottima prima fila centrata da altri due italiani, Bastianini e Morbidelli.

MotoGP Mugello, pole record di Martin, Bagnaia 2°, Marquez 4°

Jorge Martin firma il tempo record di 1:44.504 al Mugello e partirà davanti a tutti. In una qualifica strana con quasi tutti che hanno fatto il miglior tempo nel primo time attack non riuscendosi poi a migliorare nel secondo tentativo. Con Martinator in prima fila Bagnaia e Vinales. 4° con caduta nel finale Marc Marquez, 5° Bastianini e 6° un ottimo Morbidelli con il rookie Acosta che partirà invece dalla terza fila davanti ad Alex Marquez e Aleix Espargaro. A chiudere la griglia decretata dal Q2 Alex Rins, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, quest’ultimo passato dal Q1 al Q2.

Eliminati in Q1 invece gli altri italiani a cominciare dai piloti VR46 Fabio Di Giannantonio, che partirà dalla quinta fila dalla 14esima casella a sandwich tra la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Fabio Quartararo, e Marco Bezzecchi dal 16° posto. A chiudere la griglia, col 24° posto mestamente Luca Marini ancora in difficoltà in sella alla Honda HRC.

MotoGP: ufficiale, Acosta rinnova con Ktm e sarà nel team ufficiale

Tutti aspettavano, o meglio speravano nell’annuncio di Ducati sul secondo pilota che affiancherà Bagnaia nel team ufficiale Lenovo. Ed invece è arrivato un altro annuncio. Pedro Acosta ha firmato un nuovo contratto pluriennale con KTM e sarà promosso nel team factory: a partire dal 2025, dopo questa prima stagione nel team satellite GasGas, guiderà una RC16 ufficiale. Guidotti (team manager) e Beirer (direttore Motorsport Ktm): “Pedro pilota speciale”.

MotoGP Mugello, quando Bagnaia sconterà la penalizzazione

Pecco Bagnaia dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia in quanto ritenuto colpevole di aver ostacolato Alex Marquez nelle fasi conclusive del turno pomeridiano di prove libere del venerdì, quello che delinea l’accesso alla Q2. Ma il due volte campione del mondo non sconterà la penalizzazione nella Sprint Race di oggi dove partirà regolarmente 2° come da tempo in qualifica.

Bagnaia sconterà la sua penalità di 3 posti in griglia nella gara di domenica, dove quindi sarà costretto a partire dalla casella 5 con consecutivo avanzamento di una posizione per Vinales 2°, Marquez 3° che quindi sale in prima fila, e Bastianini 4°.

MotoGp Mugello: la griglia di partenza per la Sprint Race

1ª fila 1. J. Martin 1:44.504

Ducati 2. F. Bagnaia 1:44.547

Ducati 3. M. Viñales 1:44.687

Aprilia 2ª fila 4. M. Marquez 1:44.784

Ducati 5. E. Bastianini 1:44.880

Ducati 6. F. Morbidelli 1:44.896

Ducati 3ª fila 7. P. Acosta 1:45.028

KTM 8. A. Marquez 1:45.208

Ducati 9. A. Espargaró 1:45.236

Aprilia 4ª fila 10. A. Rins 1:45.296

Yamaha 11. M. Oliveira 1:45.377

Aprilia 12. R. Fernandez 1:45.458

Aprilia 5ª fila 13. B. Binder 1:44.994

KTM 14. F. Di Giannantonio 1:45.007

Ducati 15. F. Quartararo 1:45.076

Yamaha 6ª fila 16. M. Bezzecchi 1:45.218

Ducati 17. J. Mir 1:45.728

Honda 18. J. Zarco 1:45.813

Honda 7ª fila 19. J. Miller 1:45.824

KTM 20. A. Fernandez 1:45.893

KTM 21. P. Espargaró 1:45.943

KTM 8ª fila 22. L. Savadori 1:46.200

Aprilia 23. T. Nakagami 1:46.265

Honda 24. L. Marini 1:46.698

Honda

