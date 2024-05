MotoGp Mugello, GP Italia: dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming

Il Motomondiale fa tappa all'Autodromo del Mugello con il Gran Premio d'Italia settima prova del Mondiale MotoGP: a che ora e dove vedere in tv prove, qualifiche, Sprint e gara

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La MotoGp torna in sella, riaccende i motori e conclude la prima fase europea approdando in Italia. Il settimo appuntamento del campionato vedrà il Motomondiale correre sul circuito del Mugello. Pecco Bagnaia arriva in Toscana fresco della vittoria in Catalogna che ha riscattati le ultime cocenti sconfitte ma soprattutto la caduta nella Sprint iberica.

Sulla pista italiana si rinnova dunque la sfida in casa Ducati con Jorge Martin, leader della classifica piloti e in cerca di un posto in un team ufficiale per la prossima stagione. Da tener d’occhio anche Marc Marquez, terzo in classifica e reduce da due rimonte pazzesche in Catalogna con tanto di doppio podio. Gara di casa anche per tanti piloti italiani, da Bezzecchi a Di Giannantonio passando per Morbidelli, Marini e Bastianini in cerca di un colpaccio e per Aprilia.

MotoGP, Gran Premio d’Italia al Mugello, il circuito e i precedenti

Il nuovo Autodromo del Mugello, inaugurato nel 1974 con una gara di Formula 5000, è nato su iniziativa dell’Automobile Club di Firenze. Dopo la tragedia avvenuta sul vecchio circuito stradale, chiuso nel 1970 in seguito alla morte di un bambino investito durante le prove di una gara, si decise di costruire una pista più sicura tra i comuni di Scarperia e San Piero, assegnando la progettazione all’ingegnere Gianfranco Agnoletto. Dal 1988, il tracciato è di proprietà della Ferrari.

Fonte: ANSA

Il circuito toscano sarà tappa del settimo appuntamento del Motomondiale: la lunghezza è di 5,245 km, con 15 curve totali, di cui 9 a destra e 6 a sinistra, con 23 giri previsti. Il tracciato è considerato molto impegnativo per la presenza di diverse curve complesse, come le famose “Arrabbiate”, la Casanova-Savelli e la San Donato. Inoltre, contiene un rettilineo in salita lungo oltre un chilometro. Valentino Rossi detiene il record di vittorie, con 7 successi e altrettante pole position nella top class. La sua prima vittoria al Mugello risale al 1997, nella classe 125, nella celebre gara della bambola gonfiabile “Claudia Skiffer”, che segnò l’inizio del suo dominio su questo tracciato.

Il record assoluto della pista è stato stabilito da Francesco Bagnaia su Ducati nella scorsa stagione, con un tempo di 1’44.855. Proprio il centauro di Torino, si è posizionato sul gradino più alto del podio nelle ultime due edizioni.

MotoGp Mugello, dove vederlo in diretta tv e streaming in chiaro

Il Gran Premio d’Italia andrà in scena tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno sul circuito del Mugello. L’intero weekend sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport MotoGP, disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e NOW. Inoltre, sarà possibile godersi lo spettacolo della MotoGp anche in maniera gratuita su TV8, dove sarà possibile vedere le Qualifiche, la Sprint e la gara.

Il programma del weekend (dirette Sky, Now e Tv8 in chiaro)

Venerdì 31 maggio

Prove libere 1 ore 10:45

Prove pre qualifiche ore 15

Sabato 1 giugno

Prove libere 2 ore 10

Qualifiche ore 10:50

Sprint ore 15

Domenica 2 giugno

Gara ore 14

MotoGP, ufficiale: il GP India salta, come cambia il calendario