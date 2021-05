MotoGp Mugello, favoriti: Ducati vs Quartararo nel feudo di Rossi

Torna la MotoGP con un appuntamento iconico del Motomondiale. Il Gran Premio d’Italia che si svolgerà nel fine settimana sulla pista del Mugello. Si rinnova il duello tra la Ducati e la Yamaha nella persona di Fabio Quartararo leader del mondiale con pochi punti di vantaggio, addirittura 1 su Bagnaia e 16 su Miller reduce da due vittorie di fila. Possibili outsider? Tutti sperano in un altro italiano, da Franco Morbidelli a Danilo Petrucci come lo scorso anno ma il sogno per gli appassionati italiani sarebbe un ritorno in grande stile, almeno sul podio, di Valentino Rossi. Vediamo a pochi giorni dalla gara quali sono le quote dei favoriti con gli esperti di Libero Gioco.

Gran Premio d’Italia MotoGP: Miller-Bagnaia sfidano Quartararo

Lotta a tre per il Mondiale MotoGP. Almeno questo ha detto finora il Motomondiale della classe regina nelle prime 5 gare sin qui disputate. A parte l’illusorio primo successo di un discontinuo Vinales nella gara 1 del Qatar, poi Quartararo e le Ducati, soprattutto quella di Miller, hanno monopolizzato il gradino più alto del podio. L’australiano arriva al Mugello forte di due vittorie, a Portimao e a Jerez, quest’ultima sul bagnato e con tanto di rinnovo firmato con la Ducati che al Mugello vola come dimostrano le vittorie in fila di Dovizioso, Lorenzo e Petrucci sulla Desmosedici negli ultimi tre anni.

Eppure la quota che gli esperti di Libero Gioco danno a Miller è 4,50. Meglio di lui quotato il padrone di casa, quel Francesco Bagnaia che pur non vincendo ancora nessuna gara, a colpi di piazzamenti è secondo in classifica piloti a -1 da Quartararo. Pecco è dato a 3,50 in casa sua, atteso dal primo successo. Il leader del Mondiale che nelle ultime due gare ha perso un po’ di smalto con la sua Yamaha comunque ha la stessa quota del rivale Miller, 4,50. Insomma il successo al Mugello appare affar loro.

MotoGp, al Mugello c’è Morbidelli tra le sorprese

In seconda fila ci sono i primi dei non eletti, almeno per ora ma che sembrano avere nel manico la possibilità di fare il colpaccio in Toscana. Maverick Vinales è dato a 7,50 e quella prima vittoria in Qatar deve essere per lui uno sprono più che una condanna. Sempre costante, pur non avendo una Ducati ufficiali, è Zarco, sul podio pure in Spagna, anche lui dato a 7,50. In grande risalita le quote del nostro Morbidelli. Frankie il “Morbido” pare aver capito la Yamaha Petronas ed ora gli manca la vittoria per rilanciarsi, è dato a 10,0.

Gp Italia: Marquez e Rossi, i campioni non muoiono mai

E poi ci sono loro. I più attesi, non ce ne vogliano gli altri. Marc Marquez e Valentino Rossi hanno tifosi in tutto il mondo che aspetta il loro ritorno sul podio, addirittura alla vittoria. Ci è andato vicino lo spagnolo in testa per qualche giro in Spagna dopo il flag to flag sul bagnato ma tradito proprio dalla pista scivolosa. Cadere, specie nelle sue condizioni di convalescente cronico non aiuta, ma sembra che la svolta della stagione per lui sia vicina. Quotato a 12,0 potrebbe essere la carta giusta.

Discorso diverso per Valentino Rossi che finora ha dimostrato davvero poco se non in qualche sessione di prove, e nelle primissime qualifiche, illusorie, in Qatar. Il Dottore, ancora incerto tra il suo futuro da pilota e team manager, ci proverà anche al Mugello. La quota 20,0 che gli dà Libero Gioco è più un’ammissione di affetto e una speranza che una vera possibilità di vincere in Toscana. A 15,0 quotati che i due Suzuki, con il campione in carica Mir alla ricerca di se stesso e della sua moto, al pri di Rins.

