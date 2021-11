MotoGp, Pecco Bagnaia: "Il mio miglior venerdì a Valencia"

12-11-2021 16:10

Pecco Bagnaia ha dimostrato fin da subito di essere davvero in palla in sella alla propria Ducati Desmosedici nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo atto del Mondiale MotoGp 2021.

Il centauro dell’VR46 Academy ha stampato il terzo tempo complessivo, andando forte sia sul bagnato della prima sessione che sull’asciutto nella seconda, spingendo la sua candidatura in ottica vittoria. Il più veloce è stato il suo compagno di box Jack Miller, dopo che in mattinata avevamo assistito all’exploit di Leucona. Seconda posizione per la Honda di Pol Espargaro.

Questo il commento di Pecco al termine della sessione di prove ai microfoni di Sky Sport:

“È stato il mio miglior venerdì di sempre qui a Valencia. Mi sono trovato bene, come capita spesso ultimamente già dalle prime libere. Veramente bello. Abbiamo visto che Morbidelli è molto in forma, insieme a Jack (Miller, ndr). Loro due sembrano i più veloci, però secondo me abbiamo fatto un bel lavoro. Sappiamo dove dobbiamo arrivare con il setting, quindi siamo già messi molto bene. Il mio non è stato un time-attack alla fine. Ho solo provato a spingere un po’ con la soft ed è andata abbastanza bene, anche perché la gomma mi è piaciuta molto. Domani vedremo cosa fare. Comunque sono contento e mi sono divertito anche oggi. Come ogni anno sono caduto sul bagnato in curva 2 a Valencia, però va bene così. Qui la gomma soft dietro va bene solo per una temperatura più bassa, però potrebbe comunque funzionare bene. La media calava molto già al primo giro oggi, mentre la soft era perfetta nei 3 giri che ho fatto. Domani lavoreremo per capire cosa portare avanti”.

