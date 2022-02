MotoGP, Pecco Bagnaia: "Rinnovo con Ducati molti vicino"

12-02-2022 14:01

Una bellissima notizia per tutti i tifosi della Ducati. La casa di Borgo Panigale e Pecco Bagnaia sono vicinissimi a rinnovare il proprio sodalizio e a continuare assieme ancora per tanti anni. Lo ha confermato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Paolo Ciabatti, e lo ha confermato anche lo stesso pilota: “Non lo nascondo, ci troviamo benissimo insieme, ci vogliamo a vicenda”.

La conferma ufficiale dovrebbe arrivare prima del Qatar col rinnovo dell’accordo in scadenza a fine 2022, mentre oggi ci si è concentrati sui test pre stagionali, dove Bagnaia non ha fatto un tempone ma non sembra neanche troppo preoccupato:

“Stiamo lavorando per essere il più costanti possibile, mentre ho visto tanti piloti fare 2 o 3 time attack: non è questa la mia strategia, ci stiamo focalizzando su altri aspetti. E sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo: abbiamo fatto un bel passo in avanti rispetto a ieri […] Il potenziale è molto alto, diciamo che siamo arrivati all’80% del livello generale. Abbiamo bisogno di ancora un po’ di tempo, ma dovremmo essere pronti per il Qatar”.

Ovviamente i test sono spesso poco indicativi di quanto sarà competitiva l’accoppiata moto-pilota, ma prima di tutto queste sessioni sono utilissime per ottenere i primi dati:

“Durante i test è sempre molto difficile capire il livello degli avversari, come stanno lavorando. Mi sembra, però, che solo io, i due piloti Honda HRC (Marc Marquez e Pol Espargaro, nda) e Mir non ci siamo preoccupati troppo del “time attack”: per quanto mi riguarda, in questo momento il tempo sul giro conta poco. Bisogna essere costanti: noi abbiamo fatto un gran lavoro con le gomme, ne ho portate due al limite dei 30 giri, con una differenza di appena 0”2 tra il miglior e il peggior crono. Questo è un qualcosa su cui abbiamo lavorato tanto nel 2021 e continuiamo a farlo nel 2022. Sì, è vero, mi sento sicuro: ho totale fiducia nei confronti della Ducati, so che arriveremo preparati al meglio in Qatar. La Honda mi è sembrata molto veloce, noi dobbiamo ancora capire delle cose”.

Tra l’altro oggi Bagnaia ha girato tantissimo, ben 83 giri in totale.

OMNISPORT