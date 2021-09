MotoGp: Petrucci punta la Top Ten

Il centauro della KTM Danilo Petrucci guarda con fiducia al Gran Premio di Aragon, in programma domenica prossima: “Non vedo l’ora di provare la mia moto in un altro circuito, dato che non ho ancora corso ad Aragon con la KTM RC16, sono molto curioso. A Silverstone abbiamo ottenuto un risultato abbastanza buono, la gara è stata davvero divertente e soprattutto ho avuto un ottimo feeling con la moto, che spero di mantenere ad Aragón per finire ancora una volta tra i primi dieci”.

Il centauro ternano è arrivato decimo a Silverstone, riscattando le ultime prestazioni negative.

OMNISPORT | 06-09-2021 20:35