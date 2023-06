MotoGp, Pl1 Assen: Bezzecchi è il più veloce

L'italiano precede Vinales e Alex Marquez. Bagnaia è dodicesimo a causa di alcuni problemi con l'anteriore

23-06-2023 11:56

Ad Assen è iniziato ufficialmente il weekend di MotoGp. Nelle libere 1, il miglior tempo è stato quello dell’italiano Bezzecchi, che ha girato in 1.32.246. Ha preceduto Vinales e Alex Marquez. Quinto Quartararo, nonostante abbia corso con un alluce fratturato, seguito da Marini. Fuori dalla top ten, soltanto dodicesimo Pecco Bagnaia a causa di problemi con l’anteriore. Diciassettesimo tempo per Bastianini, autore anche di una caduta. Lo spagnolo Marc Marquez ha fatto segnare il 21esimo crono, ma ha girato solo per raccogliere dati utili. Libere 2 in programma dalle 15.