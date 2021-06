Motogp, PL2: Vinales padrone di Assen! Paura per Marquez

Esattamente come PL1 di questa mattina, nelle PL2 il leader è sempre Top Gun Maverick Vinales, che sul bagnato di Assen resta primo nella coordinata con 1:33.072. Subito dietro Pol Espargaro, secondo davanti a Miguel Oliveira, terzo in KTM. Nel bel mezzo delle prove terribile highside per Marc Marquez, volato in cielo nel corso della curva 10. Il Cabroncito si è rialzato sulle sue gambe, sta bene anche se un po dolorante, ed è stato riaccompagnato al box che poi è stato chiuso alle telecamere per permettere i controlli all’omero infortunato.

Sempre parlando di classifica combinata, quarto tempo per Fabio Quartararo in Yamaha, quinto in Suzuki Alex Rins, poi Marc Marquez, 4° nei tempi delle seconde libere ma sesto in combinata. Poi Mir, Zarco, Petrucci in KTM e Aleix Espargaro a chiudere la top-10.

Restano fuori dal Q2 le due Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia, rispettivamente 12° e 14°, e Valentino Rossi, che nonostante la cittadinanza onoraria di Assen chiude il venerdì in 17° posizione.

Questi i tempi dei Top-10 delle seconde prove libere di Assen:

1 M. VIÑALES 1:33.241

2 M. OLIVEIRA +0.159

3 F. QUARTARARO +0.250

4 M. MARQUEZ +0.319

5 J. MIR +0.460

6 J. ZARCO +0.467

7 A. RINS +0.719

8 J. MILLER +0.825

9 A. ESPARGARO +0.840

10 P. ESPARGARO +0.855

OMNISPORT | 25-06-2021 15:07