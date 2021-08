MotoGP, prime libere Silverstone: Marquez primo ma cade, male Rossi

E’ stato Marc Marquez il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP sul circuito di Silverstone. La sessione è stata però interrotta a 1’57” dalla fine per una caduta, per fortuna senza conseguenze, proprio di Marquez, perché la moto ha inondato di detriti la pista. Secondo tempo per l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro, staccato di 250 millesimi, terzo a 360 millesimi il leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Sedicesimo a 1”393 Valentino Rossi. Ecco la classifica completa della sessione.

1. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 2’00″941

2. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia +0″250

3. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0″360

4. Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda +0″395

5. Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati +0″468

6. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda +0″481

7. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki +0″655

8. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati +0″842

9. Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati +0″854

10. Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda +0″929

11. Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM +1″015

12. Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1″025

13. Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati +1″161

14. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +1″170

15. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki +1″278

16. Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha +1″393

17. Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM +1″459

18. Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati +1″585

19. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM +1″679

20. Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati +2″255

21. Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha +2″998

22. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia +6″758

OMNISPORT | 27-08-2021 11:57