MotoGP, qualifiche Sachsenring: pole Ducati con Bagnaia su Quartararo

18-06-2022 15:23

Francesco Bagnaia risponde da campione dopo l’ultimo GP disastroso e conquista una bellissima pole al Sachsenring in Germania con la sua Ducati, davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo e a Zarco.

MotoGP, Bastinini non accede alla Q2

Nella Q1 si sono dati battaglia Dovizioso, Bradl, Morbidelli, Bastianini, Fernandez, Brad Binder, Darryn Binder, Pol Espargarò, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner e Oliveira. Solo i primi due hanno avuto accesso alla Q2, tutti gli altri partiranno domani dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza.

Alla fine sono stati due gli italiani che sono entrati in Q2: Di Giannantonio in 1’20″307 e Bezzecchi a 0.293. Disastro invece per Enea Bastianini, che in questa stagione ha vinto tre gare ma che ultimamente è molto in difficoltà, forse anche per le voci di mercato. Il pilota del team Gresini ha ottenuto il 7° tempo nel Q1 e non è riuscito ad accedere alla Q2. Domani partirà dal 17° posto.

MotoGP, pole di Bagnaia

Nella Q2 partono subito forti le Ducati, con Bagnaia e Miller che si danno battaglia. Quartararo lotta e prova a rispondere. Bene anche Marini, Martin e Aleix Espargaro. Il pilota torinese si migliora col passare del tempo e manda un segnale forte ai rivali in pista.

Negli ultimi minuti è battaglia. Quartararo ci prova e anche il connazionale Zarco, ma alla fine la pole è della Ducati di Bagnaia. Bravo il pilota azzurro, che si riprende dopo la caduta in Catalogna nell’ultima gara di MotoGP.

Top 10 qualifiche Germania:

1 F. BAGNAIA 1:19.931

2 F. QUARTARARO +0.076

3 J. ZARCO +0.099

4 A. ESPARGARO’ +0.189

5 F. DI GIANNANTONIO +0.197

6 J. MILLER +0.219

7 L. MARINI +0.237

8 J. MARTIN +0.288

9 M. VINALES +0.537

10 T. NAKAGAMI +0.631