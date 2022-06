MotoGP, GP Germania: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

17-06-2022 13:44

Dopo una settimana di pausa, torna in pista la MotoGP con il sesto appuntamento consecutivo in Europa. Il circus infatti si sposta in Germania, sulla storica pista del Sachsenring.

Piloti pronti a darsi battaglia, con la lotta al vertice più serrata e incerta che mai.

GP Germania al Sachsenring: le caratteristiche del circuito

Il Sachsenring, circuito sassone, è un tracciato stretto e molto tortuoso. Sono presenti molti saliscendi, si corre in senso antiorario ed è curioso considerare come sia la pista più corta di tutto il Mondiale MotoGP coi suoi 3.671 metri.

Si correranno 30 giri, con 13 curve, 10 a sinistra e tre a destra. Le tre staccate più impegnative sono quella di curva 1 e poi di curva 12 e 13. Non è tra i circuiti più complicati per la MotoGP, ha una difficoltà diciamo media, e le frenate occupano il 31% del tempo di percorrenza complessivo.

MotoGP, i favoriti per il GP del Sachsenring

In questo momento il favorito assoluto è El Diablo Fabio Quartararo, che nonostante a parole si lamenti molto sta guidando la sua M1 in modo magistrale, unico alfiere di tutto il lotto in grado di andare forte in sella a una Yamaha.

Le tante curve, i saliscendi, le entrate non violente ma progressive e i tratti molto guidati favoriscono la percorrenza della M1. Inoltre, Quartararo è campione del mondo in carica e al momento il miglior pilota del lotto.

Non escluderemmo anche un ritorno della Suzuki, che potrebbe essere premiata per la semplicità di set up della GSX-RR. Alex Rins e Joan Mir sono stati molto sfortunati in questo Mondiale, con Rins coinvolto in un brutto indicente al Montmelò ma comunque in grado di correre.

La Ducati invece è chiamata a un riscatto anche in virtù delle otto moto che è in grado di schierare. La versione 2021 con Bastianini per ora sta andando meglio, ma Pecco ha già dimostrato di saper andare molto forte.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Il fine settimana di gara della top class si aprirà in maniera classica con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio poi assisteremo alle qualifiche, ore 14.10 il via, per poi passare domenica pomeriggio sempre alle 14.00 al semaforo verde.

Ecco il programma completo

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio di Germania al Sachsenring, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 le gare di tutte e tre le categorie.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 17

Sky Sport

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 18

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 19

Sky Sport

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP

TV8

Ore 11: gara Moto 3 (diretta)

Ore 12.20: gara Moto2 (diretta)

Ore 14.00, gara MotoGP (diretta)