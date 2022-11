MotoGP, Quartararo avvisa Bagnaia: "Secondo? Ora ho più motivazioni"

10-11-2022 14:43

Bagnaia e Quartararo, i due piloti che si sono dati battaglia per il titolo MotoGP, all’esposizione internazionale della moto si sono rincontrati. L’azzurro, fresco campione del mondo, non ha ancora realizzato: “Quando sarò tranquillo e guarderò quello che è successo in tv. Al momento non ho ancora capito bene. L’affetto dei fan? Ti fa sentire di aver fatto qualcosa di bello e di importante. Quando si è bimbi, si sogna tanto, ho sempre sognato di diventare campione. Io sono stato fortunato e dopo 13 anni sono campione del mondo”.

Bagnaia adesso guarda già avanti: “Il sogno più grande? Per me è stato mettere il mio nome sulla torre del mondiale, è stato difficile trattenere le lacrime. Adesso però bisogna continuare a fare ciò che abbiamo fatto quest’anno cercando di imparare dagli errori, per crescere, avere una stagione più costante e riuscire a confermarsi, che è la cosa più difficile”.

All’Eicma era presente anche Fabio Quartararo, che già pensa alla rivincita del prossimo anno: “Essere arrivato secondo mi dà ancora più motivazione in vista della prossima stagione. Ora mi devo operare al dito, faro’ un po’ di vacanza e poi inizierò subito ad allenarmi. Serve un lavoro di squadra sullo sviluppo della moto, a Valencia non eravamo contenti, ma ora c’è tutto l’inverno per preparare i primi test”.