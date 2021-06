Motogp, Quartararo continua a collezionare Pole

Quinta pole position consecutiva per “El Diablo” della Motogp Fabio Quartararo, che nel GP di Barcellona tenterà di proseguire la sua strada verso il titolo Mondiale, mai alla portata come quest’anno per il francese. L’alfiere Monster Yamaha sembra davvero aver trovato la sua dimensione in sella alla M1 ed è pronto per assicurarsi un nuovo successo, bissando il risultato del 2020 in Catalunya.

Quartararo continua ad ‘accumulare orologi’ ed a porsi costantemente come l’uomo da battere. L’attuale leader Motogp certamente punterà ad un nuovo successo, ed il ritmo visto oggi certamente ci dice che bisogna fare grande attenzione. Queste le parole del pilota, che dopo la promozione dal team Factory sembra entrato totalmente in un’altra dimensione:

“Oggi abbiamo provato sia la media che la hard ed entrambe sono andate bene. Dobbiamo ancora scegliere quale può andare meglio in gara, al momento è un punto di domanda. L’anno scorso abbiamo pensato a vincere con soft-soft, ma da dire che adesso le gomme sono diverse. Vedremo domani nel warm up: cercheremo di fare anche parecchi giri con la hard. Con la media abbiamo già provato ed abbiamo visto che il ritmo è buono. Al momento direi che le gomme sono abbastanza facili da scaldare, forse anche troppo. Sarà anche questa una cosa da tenere d’occhio”.

