MotoGP: Quartararo domina a Silverstone, a picco Valentino Rossi

Fabio Quartararo torna a dominare vincendo in maniera imperiosa il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone davanti alla Suzuki di Alex Rins e all’altro spagnolo Aleix Espargaro che porta l’Aprilia su un fantastico gradino più basso del podio. Disastrosi Francesco Bagnaia, quattordicesimo con la Ducati ufficiale, e Valentino Rossi, diciottesimo con la Yamaha Petronas.

Dalla pole parte benissimo Pol Espargaro, mentre a metà giro poco più dietro cade Marc Marquez che tira giù anche Jorge Martin. Aleix Espargaro ingaggia un grande duello con Bagnaia e si installa alle spalle del fratello minore, dietro di loro ci sono Quartararo, Miller e un bravissimo Rossi che al primo giro è sesto, ma le due Suzuki di Mir e Rins lo scavalcano poco dopo. Aleix tenta di fare lo stesso con Pol ma stacca troppo tardi e si fa ricuperare, mentre Quartararo sorpassa Bagnaia e poi Aleix.

Al quarto giro Quartararo sorpassa Pol con una facilità imbarazzante, il minore dei due Eapargaro viene poi scavalcato anche da Aleix, mentre Rins e Mir si installano davanti a Bagnaia in quarta e quinta posizione per un errore del torinese della Ducati. Rins però è scatenato e supera anche Pol, quindi a nove giri dalla fine passa anche davanti ad Aleix per un lungo dello spagnolo dell’Aprilia, mentre Bagnaia e Rossi sono in difficoltà e perdono posizioni. A sei giri dal termine Miller, che è passato davanti a Mir, diventa quarto per un errore di Pol.

La gara finisce col quinto trionfo stagionale di Quartararo, il suo ottavo totale in MotoGP, il nono in carriera, Rins è secondo mentre Aleix riporta la casa di Noale sul podio della classe regina a 21 anni dall’ultima volta malgrado gli attacchi disperati della Ducati di Jack Miller nell’ultimo giro. Sei moto diverse nelle prime sei posizioni perché Pol è quinto con la Honda e Brad Binder sesto con la KTM. Nono Joan Mir che nella classifica mondiale è secondo a 65 lunghezze da Quartararo. Bagnaia e Rossi chiudono rispettivamente, e mestamente, in quattordicesima e diciottesima posizione.

OMNISPORT | 29-08-2021 14:45