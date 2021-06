MotoGP, Quartararo guarda con ottimismo alle prossime giornate

Non nasconde la propria soddisfazione Fabio Quartararo al termine della giornata di prove libere al Montmelò. Il transalpino, in vetta alla classifica piloti del Motomondiale, ha chiuso col sesto miglior tempo le FP1 e con il terzo le FP2 facendo il pieno di ottimismo e consapevolezza in vista di sabato e domenica.

“Sono davvero molto contento del lavoro svolto in questa giornata. Sono andato bene sia sul giro secco sia, soprattutto, sul ritmo. Abbiamo capito che la gomma hard sia leggermente meglio rispetto alla media che, per quanto visto, decade in maniera più rapida” ha dichiarato “El Diablo” prima di spiegare dove proverà a migliorare domani.

“Devo migliorare ancora la guida nelle curve 9 e 14 che sono veloci e nelle quali non sento ancora sufficiente grip. Dovremo lavorarci nella giornata di domani, per ritrovare il giusto feeling. Curva 10? Mi piace come l’hanno ridisegnata, ma il cambio di asfalto non è eccezionale, anzi, la gomma anteriore soffre parecchio e si muove”, una difficoltà questa che Quartararo dovrà tenere a mente se vorrà continuare a fare la differenza e mantenere così la leadership del campionato.

OMNISPORT | 04-06-2021 17:56