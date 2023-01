MotoGp, Quartararo punge: "Io come Valentino Rossi, in tanti senza carattere"

Il centauro francese: "Ci sono tanti centauri veloci ma senza carisma, io invece sono contento di essere paragonato a Valentino"

28-01-2023 22:56

Dopo il finale amaro di 2022, Fabio Quartararo punta alla rivincita nel prossimo Mondiale di MotoGp, quando sfiderà di nuovo la Ducati e Pecco Bagnaia.

In un’intervista a roadracingworld, il centauro della Yamaha ha parlato anche del suo nuovo ruolo di uomo copertina della MotoGp, in un periodo in cui il paddock viene criticato per la mancanza di grandi personalità come nel passato.



Quartararo: “Io come Rossi, ma tanti piloti senza personalità”

“Io come Valentino Rossi? Avere una mia personalità è importante, perché tanti piloti sono super veloci ma non hanno personalità – sono state le parole del campione transalpino -. E’ vero che molte persone mi dicono che ho un carisma simile a quello di Valentino Rossi, e questa per me è una grande cosa”.

Quartararo non crede però che correrà fino ad oltre 40 anni come il Dottore: “Dipende da persona a persona, io vorrei stare almeno altri 10 anni in MotoGp. Dipende molto da come va con gli infortuni: se non ne avrò molti, spero di correre almeno fino a 32, 33 anni“.

Quartararo: “Le Sprint Race cambieranno tutto”

Il pilota francese guarda con particolare attenzione alla novità delle Sprint Race, che rivoluzioneranno ogni weekend del prossimo Mondiale: “Cambierò gli allenamenti, ci saranno tante differenze e dovremo adattarci velocemente al nuovo formato. Io e il team dovremo capire quanto velocemente riusciremo ad adattarci di gara in gara”.

L’incidente mentre faceva motocross ha influenzato il suo inverno: “E’ imbarazzante… ho fatto un salto e sono andato troppo lungo, quindi sono atterrato sul piano e mi sono ribaltato”.

Quartararo: “Yamaha? Capirò in pochi giri come sarà il motore”

I test di Valencia di novembre sono stati negativi: “A Misano e a Barcellona la moto sembrava molto buona, ma a Valencia le sensazioni sono state negative”.

C’è grande attesa per i test di Sepang, soprattutto per quanto riguarda il motore. “Vedremo come andrà a Sepang, capirò subito al primo giro, soprattutto per quanto riguarda la velocità di punta. Per tutto il resto dovremo fare tanti giri, ma capirò subito se il motore sarà meglio o no”.