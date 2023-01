26-01-2023 08:45

Attraverso i suoi profili social, Marc Marquez ha lanciato il guanto di sfida al Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia. Anche Fabio Quartararo si sente pronto per duellare per il titolo della MotoGP.

MotoGP 2023, si parte il 26 marzo in Portogallo

Tra poche settimane, la nuova stagione della MotoGP comincerà ufficialmente. L’appuntamento è a Portimao, il prossimo 26 marzo, per il primo Gran Premio della stagione (ricca di tante novità, in primis le Gare Sprint).

Chiaramente, riflettori puntati su Pecco Bagnaia, Campione del Mondo della MotoGP in carica. Dopo l’incredibile successo nel Mondiale 2022, il fuoriclasse della Ducati sogna il bis ma non sarà affatto semplice.

MotoGP, Marquez si allena duramente per essere pronto

Per la prima volta dopo ben cinque anni di infortuni, operazioni e problemi di ogni natura, Marc Marquez pare finalmente pronto a tornare ai suoi livelli. Ha chiesto alla Honda una moto in grado di esaltarne le qualità.

L’obiettivo dell’otto volte Campione del Mondo è chiaro: tornare a lottare per il Mondiale. Non vuole attendere ulteriormente. Si sente pronto mentalmente e, soprattutto, fisicamente. Sarà lui il rivale numero uno di Pecco Bagnaia e della Ducati. Il vero punto di domanda resta legato alla Honda RC213V, l’unica moto rimasta a secco di vittorie nel 2022. Tuttavia, la nuova versione sembra decisamente meglio, anche perchè si è deciso di seguire le scelte fatte da Ducati.

MotoGP, anche Quartararo vuole tornare protagonista

Marc Marquez è l’antagonista numero uno ma attenzione anche a Fabio Quartararo. Campione del Mondo della MotoGP nel 2021, il 23enne pilota francese vuole tornare grande protagonista.

Lo scorso anno si è divorato ben 91 punti di vantaggio, anche per colpa di una Yamaha non all’altezza della Ducati. Fabio Quartararo, come Marc Marquez, pretende una moto che sia al suo livello, così da poter sfidare Pecco Bagnaia ad armi pari. Insomma tre campioni pronti a far divertire tutti gli appassionati di MotoGP. Appuntamento a Portimao per la prima sfida.