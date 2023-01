MotoGP, la Ducati di Bagnaia avrà il numero 1

23-01-2023 16:59

Pecco Bagnaia ha finalmente svelato l’arcano, la sua Ducati difenderà il titolo iridato con il numero 1.

La casa bolognese ha presentato a Madonna di Campiglio la MotoGP 2023 e la caccia a Bagnaia è ripartita, lui la vive così: “E’ bello vedere la mia Ducati con il numero 1, da che ho memoria solo Valentino Rossi e Marquez si sono riconfermati campioni della MotoGP. E’ difficile vincere e confermarsi sarà ancora più complicato: l’ambizione è fare bene come lo scorso anno, stiamo lavorando per riuscirci; è stato un inverno molto bello, un anno magico sotto tanti punti di vista. Sono contento, ho passato belle vacanze con la mia futura moglie“,

Ai microfoni di Sky Sport spiega la scelta del numero: “Sono contento di avere l’1, mi ricorda che siamo stati i più veloci, abbiamo l’ambizione di riconfermarci. Ci sono però tanti piloti veloci: Bastianini, la Honda con Marquez; i rivali saranno molti, Quartararo, Espargaro, Morbidelli, Oliveira e la KTM. Mentalmente mi ha reso più forte vincere il Mondiale. C’è più consapevolezza, siamo riusciti a centrare una grande impresa, ma non devo cadere nel tranello e sentirmi arrivato. Aver vinto un Mondiale impone maggiori impegni e la sosta invernale per me è stata breve, ma sono impaziente di cominciare la stagione 2023 e di ritornare in pista: devo confermare quel numero sulla livrea“.