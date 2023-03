MotoGp, Quartararo rabbuiato: "Non siamo veloci"

Il pilota Yamaha: "Guido al limite, per puntare al podio devo partire nelle prime due file".

26-03-2023 16:42

Morale sotto i tacchi per il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, che guida una Yamaha non competitiva: “Non ho potuto fare granché, il passo non era male, ma all’inizio mi aspettavo molto meglio; guido al limite, c’è la velocità, ma non posso sorpassare gli avversari. Se partissi nelle primissime posizioni, sarebbe un’altra storia: battaglierei per il podio, o la top-5. Avevo il passo di Bezzecchi, ma ho finito molto lontano. Un anno fa qui avevamo vinto in solitaria, sono sempre andato veloce a Portimao: serve un’altra soluzione”.