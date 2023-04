MotoGP, Rainey dà un consiglio a Marquez: "Deve cambiare aria"

Per il tre volte iridato, lo spagnolo ha bisogno di lasciare la Honda, visto anche come sta andando Alex con la Ducati.

20-04-2023 16:02

Quest’anno pensava di iniziare al meglio la stagione per poter lottare per il titolo mondiale da subito. Ma così non è andata per Marc Marquez, che dopo il terzo posto nella Sprint di Portimao ha poi causato il brutto incidente nella gara portoghese che ha coinvolto anche Jorge Martin e Miguel Oliveira. Lo spagnolo della Honda ha poi saltato sia l’Argentina che il suo Texas.

Soltanto sette punti in classifica così per l’otto volte campione del mondo, fuori per una frattura scomposta del primo metacarpo del pollice della mano destra. Ora ci sarà il GP di Spagna, a Jerez de la Frontera, dove era incominciato il suo calvario quasi tre anni fa. Ma non è ancora detto che potrà tornare in pista lì.

Intanto, i suoi dubbi riguardano anche il futuro dato che Marquez potrebbe decidere presto di lasciare la Honda, con cui il contratto scadrà a fine 2024. Le altre moto vanno meglio, anche se è appena tornata alla vittoria ad Austin con Alex Rins. Così anche secondo Wayne Rainey, Marc potrebbe davvero salutare la HRC.

Il tre volte iridato in 500 ha infatti detto questo al sito ufficiale MotoGP: “Marquez non ha nulla da dimostrare e si vede che i piloti Honda devono fare molta più fatica in sella alle loro moto per cercare di ottenere le prestazioni degli altri. Dal mio punto di vista Marc potrebbe solo avere bisogno di aria fresca, di cambiare orizzonti, per questo gli servirebbe cambiare team”.

Rainey ha quindi aggiunto: “Marc ora vive una fase di stallo, deve limitare gli errori in pista e ha bisogno di una moto che gli dia fiducia. Credo che sappia di cosa abbia bisogno per guidare prendendosi meno rischi. Sono certo che abbia in testa il pensiero di cambiare team e vedere ciò che sta facendo ora suo fratello Alex in Ducati potrebbe dargli un’altra spinta a ragionare sul suo futuro”.