MotoGP, Rins: “Il circuito mi piace”

11-02-2022 14:54

Giornata di lavoro positiva per Alex Rins nonostante la pista non fosse esattamente all’altezza della situazione. Nonostante il fango presente in pista e il poco grip, soprattutto nelle prime ore della mattina, Alex Rins ha chiuso la sessione di questa mattina al quarto posto, lontano circa mezzo secondo dal crono di Pol Espargarò.

“Mi piace molto il circuito di Mandalika, visto che si tratta di un lay-out abbastanza bello. Direi incredibile. Oggi il manto stradale era abbastanza sporco e quindi dovevamo stare un pò attenti. Fortunatamente giro dopo giro il grip migliorava e questo ci ha permesso di spingere. Nel complesso sono contento di questo primo giorno. Ci siamo presi del tempo per imparare il circuito e per questo non abbiamo provato molte cose. Vogliamo continuare a lavorare su alcune aree che non siamo riusciti a gestire a Sepang. Vediamo cosa possiamo ottenere domani”.

OMNISPORT