MotoGP, Rossi torna sul ritiro e dà un indizio sul futuro

Valentino Rossi, seppur nelle retrovie, continua a essere uno dei volti più rappresentativi della MotoGP, mondo a cui presto il “Dottore” darà addio.

Si avvicina infatti sempre più velocemente il momento in cui l’esperto pilota di Urbino metterà ufficialmente fine alla sua carriera nelle due ruote, un momento questo per il quale lo stesso Rossi ha già ammesso di avere dei rimpianti.

“Avrei voluto continuare ma non sono abbastanza competitivo. Mi spiace non essere veloce, ma voglio dare il massimo fino alla fine. È la scelta giusta. È stato molto bello, una figata. Ci sono state diverse fasi, con cose belle e brutte”.

Rossi, imperterrito, le ha superate tutte riuscendo nella non semplice missione di avere una carriera tra le più longeve nella storia della MotoGP.

“Come ho fatto? È un insieme di cose. La più importante è che ti deve piacere molto guidare la moto. Ti deve piacere essere sotto pressione, è una cosa difficile. Ti deve piacere questo modo di vivere. Dipende perché uno corre: io sono appassionato, mi piace la sensazione dopo una bella gara o una vittoria. Questo dà ulteriori motivazioni” ha spiegato a Sky Sport Rossi prima di rivelare quando, per la prima volta, il pensiero del ritiro ha fatto capolino nella sua testa.

“La prima volta che ho pensato di smettere è stato al Mugello nel 2019. È stato un po’ strano, il Covid ha cambiato diverse situazioni. Per una volta ho fatto un passo indietro, sono uscito dalla bolla e mi sono accorto che intorno c’era anche altro”

Questo ha portato il pilota della Yamaha a riflettere a lungo e a decidere che era arrivato il momento di dire basta con la MotoGP ma non col mondo dei motori: il futuro di Rossi, infatti, avrà come sfondo le quattro ruote.

“Abbiamo avuto tante offerte interessanti, si può fare un buon programma per il 2022. Devo decidere il campionato, sarà Endurance con macchine da GT. Stiamo cercando di capire in che categoria e con quale macchina“.

Prima, tuttavia, Rossi ha un campionato nella classe regina delle due ruote da portare a termine, una competizione che nelle ultime gare saprà regalargli parecchie emozioni.

“Mancano ancora tante gare. Gli scogli più difficili sono Aragon che per fortuna è passato e Valencia, che è l’ultima. Poi c’è Austin che mi piace, Misano 2. Sono felice di vedere tanti tifosi che mi omaggiano in giro per il mondo” è stata la chiosa di Rossi, pronto a ricevere un vero e proprio bagno d’affetto nelle ultime prove del Motomondiale.

OMNISPORT | 17-09-2021 19:44