MotoGP Silverstone, Martin polemico con i rivali in scia. Bagnaia: "Il miglior venerdì, ma occhio a Bastianini"

Jorge Martin dopo aver dominato le sessioni delle prove del venerdì al GP di Gran Bretagna commenta lanciando una stoccata a chi segue la sua scia. Bagnaia loda la prima giornata a Silverstone per la Ducati, e svela un aneddoto sul matrimonio

La MotoGP è ripartita dopo la sosta estiva con Jorge Martin che si è messo subito in vista nella giornata del venerdì a Silverstone. Nelle sessioni di prove libere e pre-qualifica del GP di Gran Bretagna lo spagnolo di Pramac ha conquistato la vetta dei migliori tempi in entrambi i contesti. Tra le righe, si può leggere il tutto anche come un messaggio all’arcirivale Francesco Bagnaia, che ha spedito in vacanza la MotoGP da leader del campionato, spodestando proprio Martin.

Martin: “Dura riprendere, ma poi ho trovato la confidenza a Silverstone”

La cui ambizione lo spinge a riprendersi la vetta e cercare di fare il vuoto, pur ammettendo tra il serio e faceto nelle interviste di fine giornata a Sky Sport una scarsa voglia di rimettersi in sella. “Dopo tre settimane di pausa non è semplice. Ma una volta ripresa la confidenza con la pista mi sono sentito meglio”, ha aggiunto.

La polemica di Martin contro i rivali in scia. “Ma Bagnaia non lo stacchi”

Nel novero dei rivali di Martin si colloca anche Marc Marquez, entrato anche lui nella Q2 di domani agguantando l’ultimo posto a disposizione. Tuttavia la condotta di gara del futuro Ducati ufficiale ha infastidito il connazionale, che ha rivelato la propria stizza per il fatto che si sia preso la sua scia, anche se non lo ha citato esplicitamente.

“Mi ha dato fastidio il fatto che chi era dietro di mi si è preso la scia, ma in prova finisce sempre così, non ci puoi fare molto: non puoi controllare chi è dietro di te”, queste le parole di Martin. Che ha proseguito: “Meglio girare per sé stessi, sennò devi stare attento ad andare forte ed anche controllare chi ti segue. Dipende comunque da chi hai dietro: se c’è Bagnaia sai che non riusciresti a staccarlo, con gli altri non ci fai caso“.

Bagnaia promuove il venerdì: “Soddisfatto anche se non siamo per ora i più veloci”

E a proposito di Pecco, sul podio della pre-qualifica e quindi anch’egli in Q2, il campione del mondo regnante ha promosso questo prima venerdì di ritorno dalle vacanze: “È stato il migliore di sempre qui a Silverstone, dove di solito ho sempre faticato. Certo, non siamo ancora i più veloci, per il momento, ma sono soddisfatto”.

“Martin va meglio di me, ma anche Bastianini. E dobbiamo stare attenti ad Aprilia”

Poi ha spiegato: “Abbiamo fatto molti giri con la gomma media che al 99% sfrutteremo in gara domenica. Già sabato si prevedono temperature più basse. Domani mattina prevediamo di usare molto la soft che poi sfrutteremo per la Sprint Race. Va bene nel primo e nel quarto settore, ma devo ancora sistemare le cose nella parte centrale, in particolare nel terzo settore”.

Pecco ha quindi illustrato: “La moto è nervosa e non riesco ad essere incisivo nelle frenate. Martin va meglio di me, ma anche Bastianini, e dobbiamo stare attenti ad Aprilia [al debutto con un nuovo pacchetto aerodinamico, ndr] che qui va forte nelle ripartenze dai curvoni veloci”.

L’aneddoto sul matrimonio: “Abbiamo rischiato l’incidente”

Infine, al fresco signor Castagnini è stato chiesto del matrimonio celebrato durante la pausa estiva: “Una giornata meravigliosa, ero emozionato già prima di arrivare in chiesta. Poi quando ho percorso la navata con mia madre e ho visto Domiziana, e quando ci siamo scambiati le promesse… Sono proprio crollato. Tra l’altro, dopo la cerimonia abbiamo rischiato di tamponare un’altra auto“.