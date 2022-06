MotoGp, sorpresa Di Giannantonio nonostante l'allergia

18-06-2022 18:53

Il centauro del team Gresini Ducati Fabio Di Giannantonio ha commentato soddisfatto il suo sorprendente quinto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGp. Il rookie dopo essere stato il più veloce nel Q1 ha insidiato i migliori della griglia in Q2: “In qualifica siamo andati fortissimo, e forse potevamo giocarci la pole position se non fosse stato per un errore alla curva 1”, le parole a Sky.

Di Giannantonio si è trovato però a fare i conti con alcuni problemi fisici: “Devo dire che sto soffrendo parecchio l’aria tedesca: ho scoperto di soffrire d’allergia… questa mattina ho faticato tanto in fp3, ma più per la condizione fisica che per altro. Bello essere lì davanti, speriamo che domani in gara l’allergia non sia un problema”.