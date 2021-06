MotoGP: sul "suo" Sachsenring Marc Marquez rompe il digiuno

Era dal Gran Premio di Valencia del 17 novembre 2019 che Marc Marquez non vinceva una gara del motomondiale, in particolare nella classe regina. Oggi il fuoriclasse spagnolo della Honda ha posto fine a oltre un anno e mezzo di calvario vincendo il Gran Premio di Germania classe MotoGP sul circuito del Sachsenring, sul quale non perdeva da dieci gare iridate tra tutte le classi, che con quella di oggi sono diventate undici. Dietro di lui il portoghese della KTM Miguel Oliveira, terzo il francese della Yamaha ufficiale leader del mondiale Fabio Quartararo.

L’Aprilia di Aleix Espargaro è davanti a tutti alla prima curva, dietro di lui Marc Marquez e poi il primo e il secondo delle qualifiche, Zarco e Quartararo. All’ultima curva del primo giro il sei volte iridato della MotoGP passa davanti, Espargaro non si arrende e ripassa davanti ma per poco, il re del Sachsenring va in fuga. Da dietro risalgono Oliveira e Miller che si installano in seconda e terza posizione, ma c’è anche Quartararo che rimonta fino a scavalcare Miller e a installarsi sul gradino più basso del podio.

Per Marquez è l’83a vittoria nel motomondiale, la 57a in MotoGP, classe nella quale ha trionfato 8 volte su 8 al Sachsenring. Nel finale il fuoriclasse spagnolo della Honda ha resistito al tentativo di rimonta di Oliveira che coglie un altro podio dopo il trionfo di due settimane fa a Barcellona, mentre col terzo posto Quartararo fa un altro passettino in avanti per la conquista del titolo mondiale: ora conduce con 22 punti su Zarco, 31 su Miller e 32 su Bagnaia.

Strepitoso quarto posto per il sudafricano della KTM Brad Binder, quinto Francesco Bagnaia, autore anche lui di una grande rimonta, e sesto l’australiano Jack Miller con le Ducati ufficiali, settima l’Aprilia di Aleix Espargaro, ottavo il poleman della Ducati Pramac Johann Zarco, nono e undicesimo gli spagnoli della Suzuki Joan Mir, campione del mondo in carica, e Alex Rins, in mezzo a loro la Honda di Pol Espargaro, decimo. Una volta di più disastroso, ma ormai non fa più nortizia, Valentino Rossi, quattordicesimo con la Yamaha Petronas. Ancora più disastrose le altre due Yamaha, quella Petronas di Franco Morbidelli, e quella ufficiale dello spagnolo Maverick Vinales, diciannovesimo e ultimo di quelli arrivati al traguardo.

OMNISPORT | 20-06-2021 14:42