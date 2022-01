MotoGP, test Sepang: Fernandez il più veloce nel primo giorno

31-01-2022 15:21

Nella giornata di oggi si è svolto il primo giorno di shakedown, dedicato a rookie e collaudatori a Sepang, per iniziare a prendere confidenza con la categoria e per provare le ultime novità in vista della partenza della stagione 2022 (sabato 5 e domenica 6 febbraio saranno invece i piloti ‘titolari’ a girare in Malesia).

Il più veloce di oggi è stato Raul Fernandez con la KTM del giovane team Tech3, che si è piazzato davanti a tutti col tempo di 2:00.898. Nonostante la recente frattura del posto, anche l’altro rookie KTM Remy Gardner era in pista oggi. Hanno girato a Sepangi anche gli altri 3 rookie Marco Bezzecchi (Mooney VR46), Darryn Binder (WithU Yamaha RNF) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing).

Per i collaudatori un occhio di riguardo a Michele Pirro con la Ducati GP22 che presenta uno scarico lungo (già visto nei test alla fine del 2021). L’altro scarico, che spunta dal lato della “salad box”, è stato accorciato. Il lavoro di Pirro si è concentrato sull’aerodinamica, e ha terminato secondo col tempo di 2:01.042, a distanza di 144 millesimi da Raul Fernandez.

Anche Lorenzo Savadori è tornato al lavoro con l’Aprilia, provando delle ali anteriori più piccole che avevamo visto a Jerez, chiudendo la giornata al quarto posto a +0.778.

OMNISPORT