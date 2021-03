MotoGP: Valentino Rossi insegue i 200 podi nella classe regina

Sta per cominciare l’edizione numero 73 del campionato del mondo di motociclismo. Per la MotoGP invece sarà la numero 20 dal 2002, quando sostituì la vecchia classe regina, la 500 cc.

Quella di quest’anno sarà la quattordicesima volta che la MotoGP prenderà il via a Losail. Nessun altro circuito ha ospitato la prima gara della stagione così spesso, ma solo in quattro delle 13 precedenti occasioni chi ha vinto in Qatar è ha poi vinto il titolo alla fine della stagione (Stoner 2007 e 2011, Lorenzo 2012 e Marquez 2014).

Valentino Rossi va a caccia del podio numero 200 tra 500 e MotoGP e potrebbe raggiungerlo domenica. A Losail è salito sul podio 10 volte e 5 nelle sue ultime 7 gare in Qatar, inoltre su questa pista ha vinto 4 volte, record che detiene con Casey Stoner, ma nelle sue ultime 28 gare è arrivato solo una volta tra i primi tre, in Andalusia l’anno scorso.

Per quanto riguarda il campione del mondo Joan Mir, è arrivato ottavo nella sua unica apparizione al Gran Premio del Qatar nel 2018. L’ultima gara dell’anno passato è stata invece vinta dal portoghese Miguel Oliveira sulla pista di casa di Portimao.

Quello di domenica sarà la centesima gara nella MotoGP per Jack Miller, che è salito sul podio nelle ultime due gare dell’anno scorso, esattamente come Franco Morbidelli, vicecampione del 2020 e vincitore di due gare nello scorso campionato.

Infine, sono tre gli esordienti di quest’anno nella classe regina: Luca Marini, Enea Bastianini e Jorge Martín, e per la prima volta dal 2013, quando furono Andrea Iannone e Claudio Corti, ci saranno due debuttanti italiani.

OMNISPORT | 26-03-2021 12:18