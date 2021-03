MotoGp, Valentino Rossi sorride ma si rammarica per gli errori

Un ottimo Valentino Rossi ha stupito tutti nelle qualifiche in Qatar con un fantastico 4° tempo. Al termine della prova, il “Dottore” si è innanzitutto congratulato con l’amico e allievo alla VR46 Pecco Bagnaia, in pole con la Ducati: “Grandi complimenti a Bagnaia, ha guidato da paura: se lo merita, è stato davvero bravo”.

Rossi è giunto al traguardo a soli 26 millesimi dalla prima fila, mai così bene in qualifica in Qatar dal 2010: “Io sono contento, ho fatto un gran tempo: con il secondo set di gomme avevo molto grip. Ho fatto pure qualche errorino, sennò avrei fatto la prima fila, ma sono soddisfatto”.

Il protagonista di giornata è però Francesco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale. Il piemontese è raggiante dopo la conquista della pole-record del GP del Qatar sulla pista di Losail: “Ringrazio tutti, è stata una qualifica bellissima: lo sapevo che si poteva staccare un tempo di 1’52”: nel primo tentativo non ci sono arrivato, nel secondo sì, ho spinto e mi sono anche stupito. Non mi aspettavo di essere così veloce, quando ho visto che avevo 4 decimi di vantaggio al terzo settore ero incredulo. Questo è il modo migliore per iniziare la mia nuova avventura con il team”.

Subito dietro la Ducati di Bagnaia, ci sono le Yamaha di Fabio Quartararo e Vinales. Il pilota francese è soddisfatto: “È stata una qualifica molto divertente, nel primo run ero al limite, mentre al secondo tentativo sono andato dritto alla prima curva, forse c’era della sabbia, e non ho fatto il giro che volevo, ma sono contento. Nelle Libere 4 ho provato delle cose che non mi sono piaciute, ma mi sento pronto per la gara”.

Maverick Vinales ha chiuso col terzo tempo: “Mi sono trovato molto bene fin dall’inizio e ho fatto un tempo molto forte – dice lo spagnolo della Yamaha -, ma nell’ultimo giro alla prima curva c’era della sabbia e mi ha rallentato. Il passo che ho avuto anche nelle Libere 4 mi dà fiducia per la gara: cercheremo di andare forte dall’inizio”.

OMNISPORT | 27-03-2021 20:06