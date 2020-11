MotoGp, Valentino Rossi torna ad attaccare la Yamaha

Quarto zero consecutivo per Valentino Rossi, il sesto se si considera anche la pausa forzata dal Covid. Il ritiro di Valencia fa molto male al Dottore, che si è arreso dopo pochi giri causa un guasto alla sua Yamaha M1. Dopo la gara il centauro di Tavullia non ha nascosto una certa delusione: “Sono partito bene e poi sono rimasto tranquillo. Avevo solo bisogno di tornare sulla moto e di fare 27 giri, di capire un po’ di cose. Stavo andando bene, mi trovavo meglio di stamattina. Ho perso tempo con Pecco perché stando dietro, nel gruppo, è sempre difficile, ma non andavo male. Poi però alla curva 4 quando ho aperto il gas la moto si è ammutolita. Ancora non si sa cos’è successo”.

“Non so cosa sia successo, la moto si è ammutolita completamente. Non si deve essere rotto il motore, è solo rimasta zitta. Secondo me è stato un problema elettrico, una di quelle cose da 1 euro…”, ha scherzato a Sky.

In pista per la Yamaha è stata una debacle totale, con Vinales, Quartararo e Morbidelli fuori dai primi dieci e le Suzuki dominanti, con Mir a un passo dal titolo: “Il nostro riferimento deve essere la Suzuki. Dobbiamo imparare molto da loro. Per anni si è pensato che il problema fosse il motore con i quattro in linea. Invece loro ci hanno dimostrato che non è quello”, è la bacchettata alla Yamaha.

“Brivio è riuscito a fondere il metodo giapponese con il modello italiano/europeo. La MotoGP è cambiata molto, è più simile alla F1. Questo step pare che Yamaha non l’abbia fatto. Loro hanno capito qualcosa sulle gomme che noi non abbiamo capito. Yamaha ha vinto con Franco, ma è incredibile tanta differenza tra una pista e l’altra”.

“La chiave per vincere il Mondiale è una moto che vince ogni domenica. Poi è importante il motore, nel nostro reparto motori qualcosa non funziona. La moto è sempre la più lenta e manca di affidabilità. Speriamo che in Yamaha facciano qualcosa”.

OMNISPORT | 08-11-2020 18:58