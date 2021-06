MotoGP, Valentino Rossi vola nelle libere ad Assen

Saranno state le voci su un possibile e clamoroso ritorno in Ducati nella stagione 2022, in coppia con il fratello Luca Marini, o più semplicemente il feeling eterno con la pista di Assen.

Fatto sta che Valentino Rossi è stato il protagonista più inatteso della terza sessione di prove libere del Gp d’Olanda, nona prova del Mondiale 2021 di MotoGP nonché teatro dell’ultimo successo in carriera del Dottore, lontano ormai quattro anni esatti (25 giugno 2017).

Valentino Rossi ha infatti chiuso la sessione con la sua Yamaha Petronas al 9° posto, col tempo di 1:32.894, guadagnando quindi la qualificazione al Q2, a poco più di mezzo secondo di distanza dall’ex compagno di squadra nella Yamaha ufficiale Maverick Vinales, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32″336. Al secondo posto il capoclassifica del Mondiale Fabio Quartararo, ad appena 0.197 da Viñales, quindi la Honda di Pol Espargarò a 0.305.

Davanti a Rossi anche l’Aprilia di Aleix Espargarò, le due Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir e di Alex Rins, la Honda di Takaaki Nakagami e la Ktm di Miguel Oliveira, rivelazione delle ultime gare con la vittoria in Catalogna e il secondo posto in Germania.

Decimo Alex Miller, davanti alla Ducati di Johann Zarco. E proprio il rendimento della Desmosedici è la nota negativa per i colori italiani, a fare da contraltare all’exploit di Rossi, sicuro quindi di partire almeno da una delle prime quattro file, ma deciso a ottenere il miglior risultato possibile in qualifica al fine di lottare in gara per un posto tra i primi 10 e magari migliorare proprio il 10° posto, miglior risultato di un inizio di stagione sofferto, ottenuto nel Gp d’Italia al Mugello.

Oltre a Zarco, infatti, anche Pecco Bagnaia, solo 12°, ha fallito la qualificazione per la Q2, così come Marc Marquez. Per il trionfatore del Sachsenring solo 13° posto, alle spalle della Ktm di Danilo Petrucci.

Costretti a passare per il Q1 anche le Ducati clienti di Jorge Martin, Luca Marini e Enea Bastianini.

2021-06