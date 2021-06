Motogp, Vinales 2° e deluso

Il fine settimana di Assen è stato piuttosto positivo in termini di risultati per Top Gun Maverick Vinales, che in sella alla Yamaha ufficiale si è preso la pole position ieri e il secondo posto alla bandiera a scacchi oggi. Un piazzamento sicuramente migliore rispetto al terribile fine settimana del Sachsenring, dove Vinales si era trovato in evidente difficoltà (al contrario del proprio compagno di box) e aveva aperto una netta polemica con la propria scuderia.

Subito dopo l’arrivo, però l’alfiere della casa di Iwata si è detto davvero contrariato, soprattutto per una partenza non certo perfetta. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Sono abbastanza contrariato, ho avuto un problema alla frizione in partenza, sono partito lento, poi sono rimasto dietro a Nakagami, non riuscivo a passarlo. Quando mi sono trovato con la pista libera davanti recuperavo su Quartararo, ma semplicemente era troppo tardi”.

OMNISPORT | 27-06-2021 15:47