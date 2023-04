MotoGP, Vinales punta al podio di Jerez

Lo spagnolo dell'Aprilia rilancia le ambizioni dopo Austin: "Circuito favorevole, lavoriamo su qualifica e partenza".

27-04-2023 21:37

Maverick Vinales si presenta al quarto appuntamento del calendario in quarta posizione, a -19 dal leader della classifica Marco Bezzecchi, ma le ambizioni da solleticare sono ancora maggiori: “Finora abbiamo avuto un buon passo, dobbiamo migliorare in alcune aree. Spero che già qui riusciremo a migliorare, perché il tempo finalmente lo concederà. il potenziale è alto, ogni giro mi sento meglio. Austin non era il circuito migliore per noi, ma sono andato comunque veloce, anche se ho lasciato scivolare via alcuni punti e potevamo essere sul podio, soprattutto nella gara di domenica. Adesso si tratta di mettere insieme tutto: mi sento pronto, affamato come mai; non vedo l’ora di cominciare questo weekend. So che se faremo le cose per bene riusciremo a vincere o a lottare per la vittoria“.

L’ex Yamaha, che a Portimao è salito sul secondo gradino del podio, sottolinea l’importanza di qualifica e partenza, quest’ultima specie nella gara sprint, per esprimere nella maniera migliore il proprio potenziale: “Le qualifiche sono importantissime e le stiamo migliorando, abbiamo avuto un po’ di sfortuna ad Austin per la bandiera gialla, ma tutto in generale è positivo e spero di poter spingere gara dopo gara per vedere tutto il potenziale della moto fino al traguardo. Se miglioreremo in partenza gli obiettivi saranno sempre più raggiungibili, in quanto la moto ha un potenziale importante. Le chance di tornare sul podio sono alte, questo è un tracciato in cui la nostra moto si comporta bene, quest’anno torno con motivazioni e buon feeling. Visto che abbiamo cambiato qualche cosa, ci sono i presupposti per svolgere un buon weekend”