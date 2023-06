MotoGP, Zarco: "Mi aspettavo qualcosa di più"

Il francese della Ducati Pramac è soddisfatto per il nuovo podio ottenuto al Sachsenring, ma sperava nella vittoria.

18-06-2023 16:37

Al Sachsenring è arrivata una nuova giornata trionfale per la Ducati con tre moto sul podio. Ancora una volta ci sono saliti tutti e due i piloti Pramac dato il terzo posto di Johann Zarco, che ha commentato così dopo la corsa: “Sapevo fosse possibile raggiungere il podio, avevo il passo. Poi mi aspettavo di essere veloce per avvicinarmi alla vittoria. La partenza è andata bene, dopo però ho perso tempo”.

Zarco ha quindi aggiunto: “Ho recuperato qualcosa ma Binder era molto rapido. Speravo di recuperare, ma poi Brad ha sbagliato. Non sono rientrato sui primi due, ma quantomeno ho conquistato un bel podio. Ci sono ancora delle cose che dobbiamo migliorare per centrare la vittoria, ma iniziano a esserci dei bei miglioramenti. Sono fiducioso per il futuro“.