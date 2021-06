Mourinho: 'Emozionato per la Roma, ho una grande feeling coi Friedkin"

The Late Late Show è un talk show televisivo statunitense tramesso sul network televisivo CBS e condotto da James Corden. Ospite speciale di qualche ora fa è stato il neo allenatore giallorosso Josè Mourinho che ha parlato a 360° della sua prossima esperienza capitolina.

Sei emozionato per questo nuovo capitolo della tua carriera?

“Sì, lo sono. Ho sentito un grande legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin”.

Quanto tempo della tua giornata passi pensando a quanto vuoi migliorare la squadra?

“C’è tanto lavoro da fare per la Roma. Zoom rende le cose facili. Non mi piace telefonare, mi piace vedere le persone”

Ti è piaciuto lavorare con Harry Kane?

“Mi è piaciuto molto. Amo la sua partnership con Son”

Vedi l’ambizione in Harry che hai visto in Ibrahimovic, in Ronaldo?

“Sì, ma quando lavoro con questi ragazzi vincevano titoli. Si tratta di eredità. L’eredità riguarda le medaglie. Ma chi lo sa? In cinque settimane Harry potrebbe essere un campione europeo”

Sono sicuro che non risponderai a questa domanda, ma dove pensi che Harry Kane dovrebbe giocare a calcio l’anno prossimo?

“Penso che debba giocare dove è felice. E penso che sia felice in Inghilterra. È un ragazzo molto da Premier League”

Parliamo degli Europei. Sei eccitato?

“Sono sempre entusiasta del calcio. C’è una pausa e mi sento perso e vuoto. Non so cosa fare dopo cena. Sto solo facendo zapping, zapping, zapping senza trovare calcio”

Il miglior giocatore che non hai mai allenato?

“Messi”

La miglior partita a cui hai preso parte?

“Benfica-Porto. Quel match per noi portoghesi è tutto. È tribale, nord contro sud”



OMNISPORT | 09-06-2021 09:43