Moviola Lazio-Milan: contatto su Calhanoglu ma Orsato convalida il gol di Correa

7′ – Joaquin Correa scatenato. Dopo il gol, altra accelerazione: l’argentino penetra sulla trequarti e cade dopo l’intervento di Tomori. Orsato lascia proseguire fra le proteste dell’attaccante della Lazio. Dalle immagini il fallo potrebbe starci, ma il contatto avviene fuori area: dunque il fallo si poteva fischiare, il rigore no.

44′ – Contropiede della Lazio con Correa che pesca Lazzari. L’esterno scatta, si presenta a tu per tu con Donnarumma e lo fredda con un tocco preciso e ravvicinato. Orsato, però, dopo essersi consultato con gli addetti al Var, annulla il gol per fuorigioco. Decisione corretta, il centrocampista era al di là della linea anche se di pochi centimetri.

53′ – Raddoppio della Lazio con Correa che batte ancora Donnarumma. Proteste vibranti del Milan per un possibile fallo di Lucas Leiva ai danni di Calhanoglu in avvio di azione. Orsato rivede l’azione al Var, ma non ravvisa irregolarità. Dalle immagini sembra che il centrocampista brasiliano tocchi prima la gamba e poi il pallone. Episodio dubbio, ma l’arbitro dà il goal ai biancocelesti.

OMNISPORT | 27-04-2021 11:07