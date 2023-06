Moviola Udinese-Juventus: Guida fischia poco, ma ai bianconeri manca un rigore

Solo quattro ammoniti per l’arbitro campano, che sullo 0-0 giudica regolare un contatto in area friulana tra Iling Junior e Pereyra, scatenando le proteste della squadra di Allegri

05-06-2023 12:41

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus ha chiuso il suo tribolato campionato con la vittoria in casa dell’Udinese, partita diretta dall’arbitro Guida che non sembra aver azzeccato tutte le decisioni sul rettangolo di gioco: a far discutere è soprattutto un possibile rigore non concesso agli ospiti.

Rivedi qui gli highlights e i gol di Udinese-Juventus

Udinese-Juventus, i precedenti di Guida con le due squadre

Prima della gara di ieri, Guida aveva diretto la Juventus 21 volte, con un bilancio di 15 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte; l’Udinese, invece, aveva 17 precedenti con il fischietto campano, con un rendimento di 7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Udinese-Juventus, Guida ha ammonito 4 giocatori

In Udinese-Juventus di ieri, l’arbitro Guida ha ammonito 4 giocatori: al 15’ Gatti ha ricevuto il cartellino giallo per un’entrata in ritardo su Beto; all’88’ ammonizione per Paredes, che è entrato duro su Arslan, e poi a seguire per il centrocampista friuliano, reo di aver reagito, e per Nestorovski, autore di una protesta eccessiva.

Udinese-Juventus, i casi da moviola

Pochi i casi da moviola per Udinese-Juventus, tuttavia un paio hanno suscitato alcune polemiche e la sensazione è che Guida sia incappato in un errore almeno in un’occasione. Al 3’ la Juventus chiede un rigore per un fallo in area di Abankwah su Miretti: il difensore dell’Udinese spinge con le braccia lo juventino, che finisce a terra. La decisione pare giusta.

Diverso il discorso per quanto accade al 49’: cross dalla destra in area dell’Udinese, Iling-Junior si avventa sul pallone ma cade a terra dopo essere stato toccato da dietro da Pereyra. Il contatto appare netto, ma Guida fa giocare tra le proteste della panchina della Juventus.