Mugello vuoto senza Rossi: Ezpeleta furioso, probabili sanzioni

08-06-2022 22:22

L’ultima gara del Mugello in MotoGP ha dimostrato come l’assenza di Valentino Rossi abbia inciso molto sulla presenza del pubblico. Questa volta, a differenza degli ultimi anni, non c’è stato il pienone di spettatori proprio per l’assenza del “Dottore”.

Lo stesso Valentino Rossi ha postato la foto sui social con uno striscione con su scritto: “Il Mugello senza Vale è come un night senza donne”. Il nove volte campione del mondo ha ironizzato ma è sicuramente a conoscenza del fatto che senza di lui non è più la stessa cosa.

Per attirare un po’ di pubblico Rossi è stato premiato e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Grazie, è stato bello farlo qui, dove l’atmosfera è fantastica: il giro della domenica mattina nel warm up del Mugello è una delle cose più belle che si possano vivere per la passione che si respira, è speciale. Peccato, potevamo correre altri 3 o 4 anni, ma ormai mi fanno male le ginocchia e la schiena e significa che ormai sono vecchio”.

Tutto giusto, ma l’atmosfera non era proprio fantastica come sempre. E anche lo stesso Ezpeleta, numero uno della Dorna, lo ha notato: “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento sono le immagini TV con le tribune vuote“, sono le parole riportate da Speedweek. Secondo le ultime indiscrezioni, il flop del circuito italiano potrebbe avere conseguenze future, e potrebbe spingere Dorna a rivalutare la sua presenza nel calendario.