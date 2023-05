L’attaccante del Frosinone a Sky Sport: “Questa è stata una stagione incredibile e voglio ringraziare tutti quanti dalla società”

02-05-2023 15:54

Il centravanti del Frosinone, Samuele Mulattieri, dopo la promozione in Serie A del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi. Ecco le parole dell’attaccante ex Inter: “Frosinone è una piazza bellissima, con una società importante, ma chiaramente la maglia dell’Inter è speciale. Io cerco sempre di divertirmi giocando a calcio, migliorando giorno dopo giorno, e poi vedremo dove mi porteranno le mie qualità”.

Prosegue poi Mulattieri: “Siamo contenti e ci stiamo godendo questo momento bellissimo. Personalmente sto bene anche se è un peccato per questo infortunio che è arrivato nel momento più bello, ma ho festeggiato in tribuna e poi coi compagni. Questa è stata una stagione incredibile e voglio ringraziare tutti quanti dalla società, partendo dal presidente Stirpe, ai compagni e ai tifosi fino a mister Grosso”.

Sul dualismo con Moro: “La competizione fa parte del gioco e fa bene alla squadra, sono contento di aver giocato con altri due attaccanti forti come lui e Borrelli. Sicuramente ho tanti margini per migliorare, posso farlo in ogni fondamentale dal colpo di testa, al tiro fino ai movimenti offensivi”.