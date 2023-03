Muller punzecchia Messi: “In Champions il nostro pericolo numero uno era Ronaldo”

Dopo la vittoria di martedì sera che ha permesso al Bayern Monaco di accedere ai quarti di finale di Champions costringendo il PSG ad un’altra eliminazione, l’attaccante tedesco ha detto la sua.

09-03-2023 18:58

Bye bye Champions League: il PSG non riesce, ancora una volta, a conquistare la coppa dalle grandi orecchie e paga dazio con il Bayern Monaco.

Post ottavi di finale di ritorno ha preso la parola l’attaccante tedesco Muller che ha voluto dire la sua non senza qualche parola al veleno: “A livello di club il nostro problema era affrontare Cristiano Ronaldo e il suo Real Madrid, contro Messi le cose vanno sempre bene a tutti i livelli di risultati”.

Ma aggiunge anche: “Ho il massimo rispetto per le sue prestazioni che gli hanno permesso di vincere la Coppa del Mondo trascinando l’Argentina, ma giocare nel Psg è diverso e non è facile trovare un certo equilibrio”.