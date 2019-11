Multa a Cristiano Ronaldo, arriva la decisione della Juventus

La rabbia di Cristiano Ronaldo al momento della sostituzione con Paulo Dybala ha tenuto banco lunedì più della stessa vittoria della Juventus contro il Milan. Ora il club bianconero si affretta a chiudere il caso: secondo indiscrezioni in arrivo da Torino, la società avrebbe deciso di non multare l’attaccante portoghese per il suo comportamento.

Ronaldo, uscito al 55′, non solo non ha stretto la mano a Sarri, ma facendo un gestaccio è rientrato direttamente negli spogliatoi, lasciando poi in fretta e furia lo stadio prima del 90′, con i compagni di squadra ancora in campo a giocarsi la partita. L’atteggiamento ha indignato tanti tifosi e addetti ai lavori ma come filtrava già nel dopo gara il cinque volte Pallone d’Oro non sarà sanzionato. Lo riporta Goal.com.

A chiudere il caso ha provato lo stesso Ronaldo, che su Instagram ha pubblicato un post senza nessun riferimento a quanto successo: “Partita difficile, vittoria importante #finoallafine”, il suo messaggio a corredo di una sua foto in azione. Un tentativo di ricucire dopo una notte burrascosa, prima del chiarimento che per forza di cose dovrà avvenire dopo la settimana con la nazionale portoghese. Nonostante non sia al meglio nelle prossime ore Ronaldo si unirà alla selezione del Ct Santos per disputare le ultime due gare delle Qualificazioni ad Euro 2020.

“Penso ci sarà un po’ di tolleranza, quando togli un calciatore che sta provando a dare tutto ci sono i cinque minuti di arrabbiatura – aveva detto Sarri dopo la partita -. Credo sia normale, alla fine a un allenatore fa anche piacere quando un giocatore si arrabbia per una sostituzione, mi preoccuperebbe il contrario”.

“E’ andato via prima della fine? Non so, non sono entrato nello spogliatoio. Se è vero dovrà discuterlo con i suoi compagni di squadra. Ma, ripeto, nelle sue condizioni tanti altri non avrebbero giocato, bisogna solo ringraziarlo, dopo tutto quello che ha vinto è bello che voglia dare una mano alla squadra a tutti i costi”.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 14:02