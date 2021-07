Musso è un giocatore dell'Atalanta: ufficiale l'arrivo dall'Udinese

Gran colpo dell’Atalanta che si assicura uno dei migliori prospetti della Serie A per quanto riguarda la porta: è ufficiale, infatti, l’acquisto di Juan Musso dall’Udinese.

L’estremo difensore argentino arriva a titolo definitivo, come specificato dalla società bergamasca in questa nota apparsa sul sito ufficiale.

“Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juan Musso dall’Udinese”.

Non è stata resa nota la cifra ufficiale dell’operazione che, secondo le recenti indiscrezioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.

Musso saluta l’Udinese dopo tre stagioni in cui si è fatto notare per la grande esplosività tra i pali, caratteristica che ha convinto la ‘Dea’ a sceglierlo per affidargli le chiavi della porta.

Acquisto che avvicina sempre di più all’addio Pierluigi Gollini, cercato da diverse squadre sia in Serie A che all’estero.

