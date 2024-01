Nadal, ufficiale il rientro a Doha in Qatar: dopo l’Australia Rafa torna in campo con il ranking protetto

Buone notizie per gli appassionati di tennis: Rafael Nadal ha smaltito l'infortunio rimediato a Brisbane e tornerà in campo grazie al ranking protetto all'ATP 250 di Doha in Qatar

24-01-2024 21:39

La notizia circolava da giorni e finalmente è arrivata l’ufficialità: Rafael Nadal tornerà in campo a Doha per l’ATP 250 Qatar ExxonMobil Open. Una buona notizia che conferma come l’infortunio rimediato a Brisbane, una microlesione muscolare nella zona dove si era operato nel 2023, non sia stato nulla di particolarmente grave e fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del maiorchino.

Il ritorno a Doha

Come ufficializzato dal torneo stesso sui propri canali social, Rafael Nadal torna dopo otto anni a disputare l’ATP 250 Qatar ExxonMobil Open che si sputerà tra il 19 e il 25 febbraio a Doha. Dopo un anno di assenza per infortunio il maiorchino era tornato in campo questo gennaio all’ATP 250 di Brisbane, torneo durante il quale ha messo in mostra una buona condizione e dove purtroppo ha rimediato anche una microlesione muscolare che lo ha obbligato a saltare l’Australian Open.

Si tratta della nona partecipazione all’ATP 250 di Doha per Nadal, che conquistò il torneo nel 2013 battendo Gael Monfils nell’atto conclusivo e perse le finali del 2010, contro Nikolaj Davydenko, e del 2013, contro Novak Djokovic. Oltre al maiorchino in Qatar sono attesi anche Daniil Medvedev, Andrey Rublev e gli italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Il ranking protetto

Attuale numero 446 del ranking ATP, per poter prendere parte all’ATP 250 di Doha Nadal dovrà fare ricorso al ranking protetto, che permette ai giocatori assenti causa infortunio per almeno sei mesi di partecipare ai vari tornei attraverso un ranking virtuale, il quale non vale per l’assegnazione delle teste di serie, che corrisponde alla media della loro posizione in classifica nei tre mesi precedenti l’infortunio. I giocatori possono ricorrere al ranking protetto per un massimo di nove eventi, nei quali non rientrano quelli a cui si partecipa grazie a una Wild Card, e per un periodo non superiore ai 9 mesi.

Il calendario di Nadal

L’ATP 250 di Doha sarà anche l’unico torneo ufficiale di Nadal prima del Sunshine Double e sarà di conseguenza utile per preparare i primi due eventi Master 1000 di Indian Wells e Miami che si terranno durante quasi tutto il mese di marzo. A meno di sorprese dell’ultimo minuto il maiorchino in realtà dovrebbe scendere in campo anche a Las Vegas il 3 marzo per il match d’esibizione organizzato dal colosso dello streaming, “The Netflix Slam”, dove sfiderà il connazionale Carlos Alcaraz.