Tennis: Alcaraz contro Nadal su Netflix in un match d'esibizione a Las Vegas

Carlos Alcaraz e Rafael Nadal si affronteranno nel match d'esibizione "The Netflix Slam" a conferma della volontà del colosso dello streaming di puntare sempre più sullo sport

12-12-2023 18:20

Dopo l’uscita della docuserie Break Point, Netflix conferma di voler puntare fortemente sul tennis. Il colosso statunitense dello streaming ha infatti organizzato per il 3 marzo 2024 un evento d’esibizione, chiamato The Netflix Slam, in cui Carlos Alcaraz e il suo idolo e connazionale Rafael Nadal si sfideranno presso la Michelob ULTRA Arena di Las Vegas.

L’evento di Netflix

The Netflix Slam, questo il nome dell’evento creato dalla nota società streaming in cui si affronteranno l’attuale n°2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il 22 volte vincitore slam, Rafael Nadal. Un evento che come Break Point, serie di Netflix su alcuni protagonisti del circuito maggiore maschile e femminile, contribuirà certamente a diffondere lo sport della racchetta.

L’evento si terrà alla Michelob ULTRA Arena di Las Vegas il prossimo 3 marzo, proprio qualche giorno prima dell’inizio dei due tornei statunitensi che compongono il Sunshine Double – Indian Wells e Miami – a partire dalle 12:00 locali (le 21:00 italiane) e oltre alla sfida tra Alcaraz e Nadal, sicuramente il match più atteso, sono previsti anche altri incontri che verranno annunciati in futuro. L’evento sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma streaming a pagamento.

Le parole di Nadal

Assente dallo scorso 16 gennaio, quando venne sconfitto da Mackenzie McDonald al 2° turno del Australian Open, Nadal tornerà in campo a Brisbane per il primo torneo della stagione 2024 e a proposito dell’evento di Netflix e della sfida contro colui che molti in patria, e non solo, considerano come il suo erede ha affermato di essere “molto emozionato per la mia prima visita a Las Vegas, una delle città più emblematiche e divertenti del mondo. Sono anche molto contento di giocare con il mio connazionale Carlos Alcaraz. Sono sicuro che sarà una fantastica giornata per il tennis”

Le parole di Alcaraz

Alcaraz non nasconde la felicità di poter sfidare nuovamente il suo idolo di sempre a distanza di quasi due anni dall’ultima volta, quando il talento murciano vinse in tre set ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid che poi avrebbe conquistato. Queste le parole dell’allievo di Juan Carlos Ferrero: “Sono onorato e molto contento di giocare con Rafa a Las Vegas. È uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, e i suoi record e i suoi successi parlano da soli. Non vedo l’ora che arrivi la nostra partita”