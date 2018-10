Nainggolan, nostalgia di Roma e…dei locali notturni

Radja Nainggolan è spesso stato criticato fuori dal campo per alcuni atteggiamenti non proprio consoni ad un calciatore professionista (ma non soltanto): ore piccole nei locali, sigarette e alcol. Il centrocampista belga ha sempre risposto sul campo ed a Roma ne conservano comunque un ottimo ricordo. Sembra che valga anche il discorso inverso, ma evidentemente di Roma gli mancano anche i luoghi di divertimento. Stephan El Shaarawy ha festeggiato il suo compleanno, postando una foto con la torta sul suo profilo ufficiale di Instagram, con una didascalia che recitava: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi, i regali e per il tempo che mi avete dedicato».

In tanti hanno replicato mandandogli ulteriori auguri, e fra questi c’è stato anche il suo ex-compagno attualmente all’Inter, che ha intavolato una discussione con altri giocatori giallorossi, concludendo poi con una frase che la dice tutta sul suo pensiero, ovvero «Comunque una cosa bella ho lasciato: i posti belli dove festeggiare i compleanni. Mamma mia». Che Nainggolan abbia un rapporto speciale con la città del resto non è certamente un mistero, anzi, di recente alcune voci hanno fatto trapelare che avrebbe rivelato ad un suo amico che il suo obiettivo sarebbe quello di chiudere la carriera nella capitale. Avrebbe potuto giocarci domani in quanto la sua Inter è impegnata in trasferta contro la Lazio, ma sarà ancora indisponibile per l’infortunio alla caviglia patito nello scontro con Biglia avvenuto durante il derby di Milano.

