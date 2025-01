Radja Nainggolan rompe il silenzio dopo l'arresto, ecco come sta

Tornato a casa dopo essere finito in manette nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di droga, il Ninja ha scritto un messaggio social

Sono giorni delicati, difficili per Radja Nainggolan. L’ex Cagliari, Roma e Inter è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sul traffico internazionale di droga per poi essere rilasciato dalle autorità belghe in libertà vigilata e, dunque, impossibilitato a lasciare il Paese. Il calciatore ha deciso di rompere il silenzio attraverso un lungo messaggio postato sui social in cui ha spiegato la propria posizione.

Caso Nainggolan, la pesante accusa e la richiesta del calciatore

Dopo essere stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro e poi interrogato dagli inquirenti, Nainggolan, che da poco aveva iniziato una nuova avventura con il Lokeren-Temse, si è lasciato andare a un lungo sfogo in una storia su Instagram.

Pur non potendo svelare dettagli sulla vicenda e in attesa di chiarire la propria posizione, l’ex Roma avanza una richiesta ben precisa: “Chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy e il tempo di cui ho bisogno per riprendermi – scrive -. Per il momento non mi è consentito, e non rilascerò, alcuna intervista sul caso. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto. Significa per me più di quanto le parole possano esprimere e non me lo dimenticherò mai”.

Lo scandalo che ha travolto il Ninja: il messaggio social

La carriera di Radja è stata contrassegnata da scelte extra-campo discutibili ed episodi al limite. Ma l’ultimo scandalo è accompagnato da accuse gravissime, un vero e proprio tsunami.

“Potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili” esordisce così il centrocampista belga. “Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto – continua -. Il caloroso supporto della mia famiglia e dei miei amici, insieme alla lealtà e alla fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi straordinari tifosi e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza di andare avanti”.

Nainggolan ha un solo obiettivo: tornare presto in campo

Proprio pochi giorni prima di finire al centro dell’indagine sul traffico internazionale di droga, il 36enne di Anversa aveva infilato nuovamente gli scarpini per ripartire dalla seconda divisione belga tra le fila del Lokeren-Temse, con cui all’esordio ha anche segnato un gol olimpico, da calcio d’angolo.

Ora tutto è in discussione, ma Nainggolan, che il suo ex presidente Cellino ha paragonato a Maradona, sembra le idee ben chiare: “Desidero esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, il sig. Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto. Ora che sono tornato a casa, voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità”.